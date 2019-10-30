По всей России сегодня вспоминают жертв политических репрессий. В Москве и ряде других городов стартовала общественная акция Колокол памяти.

По всей России сегодня вспоминают жертв политических репрессий. В Москве и ряде других городов стартовала общественная акция "Колокол памяти".В столице памятные мероприятия проходит у мемориала жертвам политических репрессий "Стена скорби". Люди возлагают цветы, зажигают свечи. Также все пришедшие могут ударить в "Колокол памяти", висящий на цепи привезенного с Соловецких островов рельса."Это рельса, по которой советские заключенные перевозили торф. И ударим мы металлической балкой, которая привезена с колымских лагерей. И этот звон прозвучит во многих регионах", — заявил один из организаторов акции перед началом церемонии.А вечером в память о погибших прозвучит концерт бил — плоских бронзовых и латунных пластин, звуки которых напоминают колокольный звон.Накануне на Лубянской площади Москвы состоялась акция "Возвращение имен". Собравшиеся отдали дань памяти жертвам советских политических репрессий у Соловецкого камня — символа скорби, памяти и покаяния.