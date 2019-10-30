Контуженного черного дятла, занесенного в Красную книгу, случайно нашли активисты и орнитологи в центре Санкт-Петербурга. По мнению специалистов, птицу могло ослепить солнце, и она ..

Контуженного черного дятла, занесенного в Красную книгу, случайно нашли активисты и орнитологи в центре Санкт-Петербурга. По мнению специалистов, птицу могло ослепить солнце, и она врезалась в окно.Дятла удалось спасти и выходить, совсем скоро его планируют выпустить в Юнтоловский заказник. Орнитологи осмотрели птицу и подтвердили, что она полностью здорова, передаетПо данным издания, в центральную часть города черные дятлы залетают очень редко. Обычно эти птицы обитают в Курортном, Приморском и Петродворцовом районах.