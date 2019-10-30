В Анадыре состоялось выездное заседание дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) Стратегическая сессия — Арктика 2035, совместное с Минвостокразвития России. По итогам было подписано соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает развитие партнерских отношений в целях обеспечения комплексного подхода к развитию АЗРФ.

29 октября в Анадыре, в здании аппарата правительства Чукотского автономного округа, состоялось выездное заседание дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) "Стратегическая сессия — Арктика 2035", совместное с Минвостокразвития России. Оно завершило серию обсуждений, посвященных Стратегии развития Арктики до 2035 года, в регионах АЗРФ. До этого аналогичные стратегические сессии прошли в Мурманске, Архангельске, Якутске, Петрозаводске, Дудинке, Салехарде, Нарьян-Маре, Воркуте, а также в Санкт-Петербурге.В мероприятии приняли участие представители департаментов сельского хозяйства и продовольствия, образования и науки, промышленной политики округа, Фонда развития Чукотки, мэрии Анадыря и других государственных структур ЧАО. Они озвучили предложения для внесения в Стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности до 2035 года, а также обсудили актуальные вопросы, связанные с развитием региона."Один из самых высоких показателей темпа экономического роста в стране ожидается именно на Чукотке. Это связано с запуском ряда крупных проектов. Чукотка — это еще и крайняя точка Северного морского пути, и в рамках развития транспортной инфраструктуры запланирован целый ряд мероприятий. Это яркий пример того, что, когда у региона появляется такая мощная экономическая база, она тянет за собой развитие территории в целом", — сказал Александр Крутиков, заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики, который заслушал доклады участников с помощью видеосвязи."Чукотка имеет уникальный ресурсный потенциал: разведано около 5 процентов территории, дистанционно оценено от 10 до 15 процентов. Наши преимущества — богатство недр, многолетние отношения с иностранными инвесторами, прямой выход к Тихому океану. На следующем этапе развития региона предусмотрено дальнейшее развитие добывающей отрасли, при этом в приоритеты дополнительно включено развитие газовой отрасли, рыбохозяйственного комплекса, арктического туризма. Увеличение ВРП планируется более чем в два раза. К 2026 году регион должен выйти на бездотационность", — сообщила Алеся Калинова, первый заместитель губернатора — председателя правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента финансов, экономики и имущественных отношений ЧАО.Она перечислила ключевые для региона проекты: Беринговский каменноугольный бассейн, освоение Баимской рудной зоны, запуск плавучей АЭС "Академик Ломоносов", развитие портов и строительство дороги до Магадана.Многие участники стратсессии обратили внимание на необходимость адаптировать нормы федерального законодательства в различных областях к условиям Чукотки. Сложные транспортные и климатические условия, высокая себестоимость всех товаров и услуг, особый образ жизни коренных малочисленных народов региона делают многие из этих норм фактически невыполнимыми, отметили спикеры. Кроме того, несколько человек указали на почти полное отсутствие образовательных и научных учреждений в регионе."Чукотский автономный округ становится экономическим драйвером всей России. Рост в 8 процентов, который прогнозируется здесь, ни один регион страны показать в ближайшее время не сможет. Проекты, которые войдут в Стратегию, должны способствовать экономическому росту всей Арктической зоны РФ и России в целом", — сказал Александр Воротников, эксперт по ГЧП Проектного офиса развития Арктики, который модерировал стратегическую сессию.Он призвал жителей региона отправлять свои предложения для включения в Стратегию с помощью специально разработанной онлайн-платформы www.arctic2035.ru.В завершении стратсессии было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Чукотского автономного округа и Проектным офисом развития Арктики. Оно предусматривает развитие партнерских отношений в целях обеспечения комплексного подхода к развитию АЗРФ.