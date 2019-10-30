Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, ставший депутатом Государственной думы, сообщил о том, что половину своей зарплаты ежемесячно будет переводить Совету ветеранов Серовского городского округа.

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, ставший депутатом Государственной думы, сообщил о том, что половину своей зарплаты ежемесячно будет переводить Совету ветеранов Серовского городского округа."Первое, что я сделал, став депутатом Государственной думы России, – обещал переводить ровно половину своей зарплаты Совету ветеранов Серовского городского округа. Сегодня я подписал соглашение с этой ветеранской организацией. Теперь все официально: ровно половину зарплаты ежемесячно, пока я депутат, будут перечислять ветеранам, – написал Шипулин в социальной сети Instagram. – Средства, которые я отправил, были перераспределены между Советами ветеранов муниципальных образований Серовского избирательного округа. Деньги тратятся по усмотрению ветеранов, покупается то, что нужно.Сегодня я услышал много теплых слов от ветеранов, они все говорили о благородстве моего поступка, но, знаете, я считаю, что есть вещи, которые не требуют какой-то отдельной благодарности. Я говорю о заботе о наших ветеранах, родителях, пожилых родственниках. Эти люди нас вырастили, дали нам воспитание, образование, заботу, ласку, любовь, привили ценности, любовь к родине, литературе, музыке, искусству, спорту. И это мы должны быть благодарными, мы обязаны заботиться, помогать. Важно научить этому уже наших детей, чтобы сохранялась эта преемственность поколений", – подытожил олимпийский чемпион.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Антон Шипулин (@shipulin.174) 29 Окт 2019 в 11:02 PDTНапомним, Шипулин – олимпийский чемпион (2014 год), бронзовый призер Олимпиады (2010), чемпион мира (2017), и неоднократный победитель этапов Кубка мира. В 2018 году Антон завершил спортивную карьеру и решил посвятить себя политике. На довыборах в Свердловской области российский спортсмен победил со значительным отрывом. Представляющий "Единую Россию" Шипулин набрал 41% голосов.