В связи с отсутствием доказательств судебное преследование новоизбранного вице-президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер прекращено.

В связи с отсутствием доказательств судебное преследование новоизбранного вице-президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер прекращено.Такое решение принял суд второй инстанции по двум делам через два дня после победы Альберто Фернандеса на выборах главы государства, передает РИА Новости.Оба дела связаны с коррупционными скандалами. Одно из них касалось обвинений в завышении цен при покупке сжиженного газа в период с 2007по 2015 год. Второй иск касался расследования о предполагаемых взятках, которые давали предприниматели для получения льгот на строительство автомобильных дорог.