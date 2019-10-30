Впервые советские телезрители столкнулись с таким явлением как телесериалы в конце 80-х годов прошлого века, когда на телеэкранах с триумфом прошёл, надо признать, весьма посредственный бразильский сериал Рабыня Изаура.

Позже сердобольные советские телезрители совершенно искренне переживали за героев мексиканских сериалов "Богатые тоже плачут", "Просто Мария". Ну и, конечно, американский бесконечный телесериал "Санта- Барбара" тоже не мог оставить равнодушным неискушённого советского зрителя.

Армянские сериалы

С тех пор многое в этом отношении изменилось - многочисленные телеканалы стран постсоветского пространства просто изобилуют сериалами разной "национальности" различного уровня достоинства.

Однако в рамках данной статьи мы более подробно поговорим о таком явлении как армянские сериалы. История этого телепродукта была положена выходом в Армении в 2003 году сериала "Верварацнерн Антаникум" Р.Мушегяна. Этот момент можно с полным основанием считать настоящим переворотом в мире армянского кино.

Особенности армянских сериалов

Следует признать, что несмотря на изобилие самых разных национальных телесериалов в наше время, армянские сериалы (АС) вызывают неподдельный интерес зрителей разных национальностей. Что же заставляет их смотреть армянские сериалы?



АС, безо всякого сомнения, обладают уникальным национальным колоритом, отличающим их от аналогичной кинопродукции других стран.

Для всех АС характерно наличие органичного синтеза таких обязательных условий успеха любого кинопродукта, как "закрученный" сюжет, большая любовь и искромётный юмор.

В АС есть нечто, затрагивающее самые потаённые струны души любого, даже самого чёрствого человека.

Сюжеты АС отличаются большим разнообразим, но вот что интересно: они не являются "калькой" сюжетов телесериалов других стран.

Сюжетные линии многих АС развиваются на фоне истории многострадального армянского народа - его геноциде и героической борьбе. Это не может не вызывать интерес у наших современников, наверное, именно поэтому смотреть армянский фильм всегда чрезвычайно интересно.

Нельзя не отметить чрезвычайной популярности армянских молодёжных сериалов, построенных на юморе, искренней дружбе и верности.

Особого упоминания требует то обстоятельство, что АС повествуют об истинных человеческих ценностях - семье, любви, дружбе, чести, достоинстве, великом благородстве, которые противопоставляются предательству, алчности, несправедливости и прочим проявлениям зла. Это чрезвычайно важно в наше время, когда в так называемом Западном мире на смену истинным человеческим ценностям пришли "ценности", противные истинной сути людей - ЛЮБВИ!



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