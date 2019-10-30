Рейсовый автобус загорелся на Красноказарменной набережной на юго-востоке Москвы. Вынужденные объезжать образовавшуюся пробку водители сняли горящий общественный транспорт на видео.

Рейсовый автобус загорелся на Красноказарменной набережной на юго-востоке Москвы. Вынужденные объезжать образовавшуюся пробку водители сняли горящий общественный транспорт на видео.Инцидент произошел около половины девятого утра 30 октября в районе дома №4А. В тот момент автобус направлялся из парка в гараж, пассажиров в салоне не было.На тушение огня у пожарных ушло около 15 минут, ЧП обошлось без пострадавших. О причинах инцидента ничего не сообщается.Загоревшийся автобус, как уточнили в "Мосгортрансе", принадлежит частному перевозчику.