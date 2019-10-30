Столичные библиотеки составили рейтинг самых популярных книг, которые запрашивались читателями разных возрастов в этом году. Подробнее:

Столичные библиотеки составили рейтинг самых популярных книг, которые запрашивались читателями разных возрастов в этом году. Среди них романы Авиатор Евгения Водолазкина, Зулейха открывает глаза и Дети мои Гузель Яхиной, Петровы в гриппе и вокруг него Алексея Сальникова и Призрак Канта Татьяны Устиновой.Юные москвичи предпочитали читать книги Джоан Роулинг, а также произведения из школьной программы – Горе от ума и Герой нашего времени.Женщины старше 18 лет часто берут книги Александры Марининой и Дины Рубиной Мужчины выбирают романы Александра Архангельского Бюро проверки, Славянский разлом Александра Пыжикова.Отмечается, что библиотеки выдали около трех миллионов книг по единому читательскому билету (ЕЧБ) в 2019 году.Единый читательский билет – небольшая пластиковая карта, которая может поместиться в кошельке или кармане сумки. На лицевой стороне карты изображены книжные полки, а на обратной нанесены штрихкод и 13-значный уникальный номер. При считывании штрихкода библиотекарь видит информацию о пользователе: его фамилию, имя и отчество, контакты (телефон или адрес электронной почты), а также данные о книгах, которые ему выданы.Оформляют ЕЧБ бесплатно, процесс занимает не более 10 минут. Тем, кто пришел в библиотеку впервые, читательский билет нового образца выдают сразу. Владельцы бумажных документов могут обменять их на пластиковую карту в любой момент. Для этого необходимо предъявить паспорт, в котором есть отметка о постоянной регистрации по месту жительства в Москве или Московской области.К концу 2020 года по новому читательскому билету можно будет получать книги практически во всех 440 библиотеках города.Ранее сообщалось, что в библиотеке Москвы в ближайшие месяцы впервые. В автоматизированную библиотечную информационную систему занесены библиографические данные более чем о 900 тысячах уникальных книг, которые представлены в пяти миллионах экземпляров.