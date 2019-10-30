Борис Моисеев никак не может реабилитироваться после сразившего его инсульта. Некогда популярный, сейчас певец прозябает в неизвестности: он не дает интервью и не выступает. Стало известно, как сейчас живет эпатажный артист.
<a href="https://33live.ru/novosti/30-10-2019-blizkie-spasayut-sdavshego-borisa-moiseeva.html" target="_blank">Близкие спасают сдавшего Бориса Моисеева</a> - Борис Моисеев никак не может реабилитироваться после сразившего его инсульта. Некогда популярный, сейчас певец прозябает в неизвестности: он не дает интервью и не выступает. Стало известно, как сейчас живет эпатажный артист.
[url=https://33live.ru/novosti/30-10-2019-blizkie-spasayut-sdavshego-borisa-moiseeva.html]Близкие спасают сдавшего Бориса Моисеева[/url] - Борис Моисеев никак не может реабилитироваться после сразившего его инсульта. Некогда популярный, сейчас певец прозябает в неизвестности: он не дает интервью и не выступает. Стало известно, как сейчас живет эпатажный артист.