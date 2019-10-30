Борис Моисеев никак не может реабилитироваться после сразившего его инсульта. Некогда популярный, сейчас певец прозябает в неизвестности: он не дает интервью и не выступает. Стало известно, как сейчас живет эпатажный артист.

Борис Моисеев никак не может реабилитироваться после сразившего его инсульта. Некогда популярный, сейчас певец прозябает в неизвестности: он не дает интервью и не выступает. Стало известно, как сейчас живет эпатажный артист.Материал дополняется