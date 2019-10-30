Бывшая прима Большого театра гордится своим пышным бюстом. Анастасия Волочкова уверяет, что ее роскошные формы от природы.

Бывшая прима Большого театрагордится своим пышным бюстом. Анастасия Волочкова уверяет, что ее роскошныеформы от природы.По словам балерины, ее грудьнастолько привлекательна, что даже ее заклятая подруга Ксения Собчак соблазнилась и не смоглаустоять. Телеведущая потрогала бюст балерины, чтобы убедиться в егонатуральности."У меня на самом деле оченьбольшая благодарность к Всевышнему и моему трудолюбию за то, что у менябожественная красота, это правда. Я благодарю Бога. Многие не могут поверить,что это не плоды и не работа каких-то, знаете, пластических хирургов, а именносвое все", – сказала Волочкова.Танцовщица подчеркнула, что изискусственного в ней только наращенные гелем ногти. Даже камень в ее кольце, турмалинПараиба, настоящий. Анастасия напомнила, что он стоит 50 миллионов рублей.Главным своим недостаткомсчитает наивность. Балерину легко обвести вокруг пальца.26 Окт 2019 в 11:44 PDT"У меня есть такой девиз пожизни: я ни о чем не жалею. Я, с одной стороны, могу сказать себе: "Ну блин, опять то же самое". И скажу, в каких ситуациях – эти ситуации всегда связаныс моей доверчивостью. Моя мама считает, что самый большой мой недостаток – этомоя доверчивость, открытость людям и возможность людям пользоваться моейдобротой. Я считаю, что пусть это будет самым большим моим недостатком", – рассказалаэкс-прима балерина Большого театра в рамках проекта "МОРОЗОВА ХЗ ШОУ",который выходит на радио "ENERGY".подчеркнула, что придерживается мысли о том, что хороших людей обманывают непотому, что они идиоты. Просто иногда можно довериться не тому человеку.