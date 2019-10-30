Вы все еще упаковываете покупки ваших клиентов в пакеты с надписью BMW?

Это уже прошлый век. Для составления положительного имиджа компании и дополнительной рекламы сегодня все чаще используются бумажные пакеты с логотипом компании. Одна из причин, почему некоторые компании все также пользуются безликими пакетами и, честно говоря, оплачивают чужую рекламу, является дороговизна заказа такой услуги в рекламном агентстве. Какой выход? Заказывайте бумажные пакеты с логотипом Вашей компании непосредственно в типографии, не переплачивая за эту услугу рекламным агентствам!

Преимущества бумажных пакетов с логотипом компании

Использование бумажных пакетов с логотипом компании – это современный способ акцентировать внимание на услугах вашей компании. Бумажные пакеты изготавливаются различной прочности. Они могут быть исполнены как с веревочными ручками, так и бумажными. По своему исполнению, ручки бывают плоские или витые. Такие пакеты сами по себе выглядят как подарок и приятно украсят покупки ваших клиентов.

Красиво оформленные бумажные пакеты с логотипом вашей компании продолжат положительные воспоминания ваших клиентов от оказанных им услуг. Многие пакеты продолжают свою жизнь в бытовых вопросах клиентов.

Еще одним достоинством бумажных пакетов является их экологичность. Бумажные пакеты производятся из экологически чистых материалов. А сам пакет после использования легко поддается вторичной переработке, так как состоит полностью из бумаги. И даже выброшенный пакет не причинит вреда окружающей среде, так как способен полностью разложиться за короткое время.

Где выгодно заказать бумажные пакеты с логотипом компании?

Рекламные агентства представляют эту услугу как особый сервис, доступный только им. На самом деле, схема их работы следующая. Рекламное агентство получает заказ от клиента и нанимает дизайнера для создания макета. Макет согласовывает с клиентом и формируется заказ в типографию. В типографии, уже другой дизайнер корректирует предоставленный макет в соответствии с производственной технологией и другими профессиональными особенностями и отправляет макет заказчику на согласование. Процесс согласования может повторяться несколько раз и только после этого клиент получает желаемый результат.

В такой схеме работы два звена можно упразднить: это рекламное агентство и первый дизайнер. Таким образом, стоимость заказа может сократиться практически в два раза, а время производства – еще больше. Опыт дизайнеров на типографии в разы больше, чем в рекламном агентстве. Таким образом, вы получаете более качественный продукт за меньшую стоимость!

Не переплачивайте за рекламную продукцию и сделайте покупки ваших клиентов уникальными!