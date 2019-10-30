Она была здесь всего один раз. Зачем Екатерина II приезжала во Владимирскую губернию?

На телеканале "Россия"- продолжение грандиозной киносаги "Екатерина. Самозванцы". Финальные серии- уже сегодня вечером. Историческая драма посвящена жизни и правлению самой яркой женщины на российском престоле. Своим появлением Владимирская губерния обязана именно великой государыне.Владимир - великокняжеский лев. Суздаль - знаменитый сокол. Киржач - сова. Герб для каждого из городов Владимирской губернии Екатерина Вторая утвердила лично. Взойдя на престол в 1762-м, она задумала реформы, которые смогли бы преобразить Россию. Решив упорядочить законодательную систему, государыня предпринимает грандиозный труд по составлению нового Уложения. Оно было издано в 1775-м. Своим рождением Владимирская губерния обязана именно Екатерине. Россия получила новое территориально-административное деление. Архивист Алексей Арескин рассказывает: вместо старых петровских огромных губерний, разделённых на провинции, страна была разделена на полсотни губерний. По 300-400 тысяч человек в каждой.Алексей Арескин, и.о. начальника отдела информации и научного использования документов Государственного архива Владимирской области: "Процесс образования губерний длился долго, с 75-го года и далее. Владимирская губерния получила своё существование 2 марта 1778-ого года, когда императрица собственноручно подписала Указ об образовании Владимирской губернии, в составе 13 уездов. Это Указ вошёл в полное Собрание законов Российской империи."В Государственном архиве Владимирской области около 2 млн. единиц хранения. И многие документы датируются эпохой Екатерины Второй.Мария Платанюк: "Большинство указов того времени - типографские. Но лишь в одном документе удалось обнаружить подлинную подпись великой императрицы. Это письмо Екатерины Второй тверскому советнику Сергею Яковлевичу Тинькову."Большую законодательную и административную реформу предваряли огромная работа и "путешествие в народ". В Москву из Петербурга в начале 1767-ого переехали Сенат, Синод, коллегии. Екатерина выехала из Москвы в конце апреля. На её маршруте были Тверь, Ярославль, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Симбирск. Затем- Арзамас и Муром. 13 июня 1767-го государыня добралась до Владимира. Тогда ещё центра владимирской провинции Московской губернии. Малонаселённый, практически весь деревянный, в окружении вишнёвых и яблоневых садов. Таким он предстал её взору. Встречал Екатерину преосвященный епископ Павел Владимирский и Муромский.Алексей Арескин, и.о. начальника отдела информации и научного использования документов Государственного архива Владимирской области: "Павел в своё время был духовником императрицы. Он служил ключарём и проповедником в соборе Петропавловской крепости. Екатерина его знала с давних времён. Прибыла сюда, к своему старому духовнику. Епископ Павел разработал специальный церемониал встречи императрицы."Во время молебна в Успенском кафедральном соборе императрица обратила внимание на удручающее состояние храма. Протекали своды, крыша проржавела. Позже, своим высочайшим повелением, она прикажет направить на реставрацию и восстановление Успенского собора 14 тысяч рублей. Свой вклад Екатерина внесла и в сохранение ещё одной "древности". Золотых ворот.- Эта знаменитая история об императрице и Золотых воротах- миф или правда?Алексей Арескин, и.о. начальника отдела информации и научного использования документов Государственного архива Владимирской области: "Действительно, среди краеведов и некоторых историков бытует мнение о том, что императрица при посещении города Владимира проезжала через Золотые ворота и её карета здесь застряла. В результате чего было приказано разрыть валы, которые окружали ворота с северной и южной сторон и устроить проезжую дорогу, на самом деле это не так."Как говорят источники, до приезда Екатерины Второй валы уже были разрыты. Лишившись поддержки, Золотые ворота пошли трещинами. По повелению государыни для укрепления стен были устроены боковые контрфорсы, позже закрытые круглыми башнями. Новое деление, утверждение плана города Владимира в 1781-м, начало планомерной каменной застройки. Всем этим губерния обязана Екатерине. Урожденной принцессе Ангальт- Цербстской. Той, что сумела стать Великой русской императрицей. Той, что повернула историю.Мария Платанюк, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".