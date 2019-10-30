Многие в условиях повышенной занятости не успевают есть в течение дня, поэтому наедаются, приходя домой поздно вечером. Как оказалось, прием еды в ночное время приводит к пагубным последствиям.

Многие в условиях повышенной занятости не успевают есть в течение дня, поэтому наедаются, приходя домой поздно вечером. Как оказалось, прием еды в ночное время приводит к пагубным последствиям.Главный врач Домодедовской стоматологической поликлиники Михаил Каюгин утверждает, что плотный ужин перед сном ведет к различным болезням, например в ротовой полости. Более того, он повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также поздний прием пищи способен провоцировать формирование тромбов и атеросклеротических бляшек.Особенно сказывается чрезмерное потребление глюкозы. От ее избытка истончаются стенки сосудов.Кроме того, ночные "зажоры" могут привести к преждевременному старению. Это связано с тем, что организм тратит силы не на те процессы. Он отдает энергию на переваривание пищи вместе того, чтобы восстанавливаться и обновлять клетки.И, наконец, в худшую сторону меняется качество сна. Во-первых, сам процесс становится беспокойнее. Во-вторых, заснуть оказывается сложнее.29 Окт 2019 в 6:07 PDTНапомним, специалисты рекомендуют исключить из своего рациона колбасы, сосиски и копчености. Как писали ранее , регулярное избыточное потребление этих продуктов отрицательно сказывается на здоровье. Оно повышает риски развития рака толстой и прямой кишок.