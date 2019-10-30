Министерство финансов Израиля нарушило свои обязательства и попыталось заставить сотрудников дипломатического ведомства соблюдать указания, которые противоречат существовавшему десятки лет порядку. Поэтому посольство еврейского государства в Москве прекращает работу.

Министерство финансов Израиля нарушило свои обязательства и попыталось заставить сотрудников дипломатического ведомства соблюдать указания, которые противоречат существовавшему десятки лет порядку. Поэтому посольство еврейского государства в Москве прекращает работу. Об этом диппредставительство написало на своей странице в социальной сети Facebook.Вход в здание посольства закрыт, услуги посетителям не предоставляются.По данным израильских СМИ, Министерство финансов решило сократить расходы на сотрудников МИД и других ведомств, которые работают за рубежом. Также прекратило работу посольство Израиля на Украине.