Правоохранители задержали директора Физического института имени Лебедева Николая Колачевского по подозрению в хищении. Точная сумма украденного не называется. Помощница руководителя ..

Правоохранители задержали директора Физического института имени Лебедева Николая Колачевского по подозрению в хищении. Точная сумма украденного не называется.Помощница руководителя Наталья Тарасенко сообщила, что в его квартире прошли обыски. Сотрудники ФСБ также прибыли в институт, чтобы осмотреть бухгалтерию и договорный отдел, сообщает "Интерфакс".