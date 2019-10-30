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Большую популярность имеет испанская керамика, которая характеризуется изысканностью и качеством. Один из востребованных производителей – компания Fanal. Продажа плитки fanal осуществляется нашим интернет-магазином. Здесь Вы можете познакомиться с ее незабываемыми, утонченными, временами неожиданными, коллекциями. Сочетания цветов и фактур, традиционные и смелые цветовые решения, всевозможные декоративные элементы не оставят равнодушным самого избирательного покупателя.

Стоимость плитки Fanal довольно приемлемая, а качество высочайшее, что обеспечит длительный срок службы отделки. Продажа плитки Fanal в Москве осуществляется благодаря наличию как настенных, так и напольных изделий. В основном, для данного бренда характерен классический стиль и спокойные цветовые решения. Но также дизайнеры позаботились о любителях более ярких и насыщенных цветов. Оптимальным вариантом будет купить плитку Fanal тут. При необходимости, наши консультанты помогут Вам определиться с выбором.

Итальянская керамическая продукция также является довольно популярной. Если данная страна-производитель Вам более по душе, обратите внимание на прекрасную плитку Polis, которая характеризуется утонченностью, теплотой и плавнями линиями. В ней лучшие итальянские традиции дополняются современными элементами и технологиями.

Выпускаются настенные и напольные изделия. При желании, можно выбрать напольное покрытие, которое будет имитировать дерево или природный камень, но при этом обладать качествами керамики. Каждая коллекция предусматривает наличие основного полотна и декоративных элементов (бордюров, мозаики, плитка с рисунками), вариабельность которых поможет создать неповторимый дизайн. Цвет также можно подобрать в соответствии с Вашими предпочтениями. В Москве плитку Polis можно купить здесь.

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