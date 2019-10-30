Наследники решили продать некоторые экземпляры из коллекции драгоценностей Людмилы Зыкиной. Народная артистка СССР собирала ее практически всю жизнь.

Наследники решили продать некоторые экземплярыиз коллекции драгоценностей Людмилы Зыкиной. Народная артистка СССР собирала еепрактически всю жизнь.Зыкина не только покупала и принимала вдар редкие украшения, но и заказывала их у признанных мастеров. В итоге послесмерти Людмила Георгиевна оставила серьги, браслеты и колье на общуюсумму в 32 миллиона рублей.Наследники Зыкиной, ее племянники, устроилинастоящую войну за богатства знаменитой тетушки. Родственники советской звезды долгоне могли поделить драгоценности и обвиняли друг друга в воровстве.Между тем, сегодня, 30 октября, сталоизвестно, что 40 украшений из коллекции Людмилы Зыкиной уйдут с молотка.Аукцион состоится в начале декабря, приобрести украшения легенды прошлого векасможет любой желающий."Это редкие модели с бриллиантами,изумрудами, аметистами, бирюзой, гранатами, в белом и желтом золоте и серебре —многие украшения изготавливались по индивидуальным эскизам и персональнымзаказам. О любви "Мисс Волги" к ювелирным украшениям ходили легенды", -цитирует представителя аукционного дома .Главным лотом предстоящих торгов станутлюбимые серьги . Это украшения с бриллиантами старинной огранкии сапфирами огранки кабошон в 17 карат. Стартовая цена этих драгоценностей –один миллион рублей.Интересно, что наследники советскойзнаменитости уже пытались продать некоторые из украшений ранее.Однако результаты того аукциона были аннулированы по жалобе вновь появившихсяродственников. Теперь по словам работников аукционного дома, все юридические вопросы решены.