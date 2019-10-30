Государство должно оплачивать гражданам все лекарства, на которые им был выписан рецепт, считают эксперты.

Государство должно оплачивать гражданам все лекарства, на которые им был выписан рецепт, считают эксперты.В большинстве развитых стран обеспечение людей бесплатными рецептурными препаратами является неотъемлемой частью гарантий в области здравоохранения. Однако в России анализ структуры расходов на лекарственное обеспечение показывает, что доступность препаратов остается низкой, а население вынуждено оплачивать более половины всех расходов из личных средств.Как следствие, многие россияне не могут позволить себе купить нужные лекарства и в итоге попадают в больницы, где их лечение обходится государству уже гораздо дороже."Комплексное решение накопившихся проблем в области лекарственного обеспечения на амбулаторном этапе лечения возможно только путем глубокого реформирования действующей системы", — указывается в статье научного сотрудника лаборатории исследований демографии, миграции и рынка труда ИНСАП РАНХиГС Николая Авксентьева и директора Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина Владимира Назарова, опубликованной в "Мониторинге РАНХиГС".По мнению экспертов, необходимо введение системы дифференцированных соплатежей для населения, при которой государство возмещало бы стоимость необходимы лекарств, а пациент оплачивал бы только разницу между фактической стоимостью конкретного торгового наименования и референтной ценой.По расчетам экономистов, при условии софинансирования со стороны государства в размере 70% ежегодно на эти цели потребуется 430 миллиардов рублей, передает ТАСС.Авторы инициативы уверены, что подобная система позволит снизить смертность, улучшить качество и доступность лечения, а также сократить срок лечения в больнице. Кроме того, сократится количество вызовов скорой помощи для госпитализации и лечения осложнений, возникающих после болезни.