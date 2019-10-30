Специалисты Роскачества назвали напиток, который поможет вылечиться от простуды. По словам экспертов, именно морс обладает всеми полезными витаминами, которые помогут организму побороть ..

Специалисты "Роскачества" назвали напиток, который поможет вылечиться от простуды. По словам экспертов, именно морс обладает всеми полезными витаминами, которые помогут организму побороть вирус."Одним из удачных антипростудных напитков является морс. Назвать среди морсов самый полезный нельзя, поскольку нет ягоды, которая оказала бы волшебное действие на организм", – цитирует эндокринолога Вадима Крылова .Специалист добавил, что напиток должен быть комнатной температуры. Нагревать морс нежелательно, так как это может уничтожить полезные для человека витамины.