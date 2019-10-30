Экстрасенс, таролог и психолог Марианна Абравитова уверена, что звездная пара вскоре расстанется. По ее мнению, пик отношений 28-летняя телеведущая Настя Ивлеева и 25-летний рэпер Элджей уже прошли.

Экстрасенс, таролог ипсихолог Марианна Абравитова уверена, что звездная пара вскоре расстанется. Поее мнению, пик отношений 28-летняя телеведущая Настя Ивлеева и 25-летнийрэпер Элджей уже прошли.Абравитоваконстатировала, что оба – люди звездные и самодостаточные, и при этом каждыйочень индивидуален. Психолог считает, что теледиве и музыканту сложно скем-либо уживаться.Экстрасенс отметила,что у Насти Ивлеевой и Элджея разные дороги. Она уверена, что их союз не на века. "Они не являются исключением из правил. Они были уже на пике своихотношений, и сейчас у них начался спуск с горки. В общем-то они идут на выходиз своего союза и своего брака", – цитирует Абравитову"Всплеск эмоций у нихуже закончился. Все у них уже прогорело. Сейчас у них период старта к новымотношениям", – добавила экстрасенс. Вокруг каждого много людей, которые хотятприблизиться к этим ярким личностям".4 Дек 2018 в 11:33 PST"Между ними хватки уженет, поэтому каждый из них скоро развернется спиной друг к другу. Взгляды посторонам они уже бросают", – заявила таролог. При этом она назвала дату распадаотношений и Элджея. "В 2020 году пара разойдется, и у каждого изних впереди по несколько браков…", – считает Марианна Абравитова.Напомним, роман и Элджея развивался стремительно. В декабре 2018 года влюбленныеподтвердили отношения. Звездная пара скрепила чувства узами брака.