Экстрасенс, таролог и
психолог Марианна Абравитова уверена, что звездная пара вскоре расстанется. По
ее мнению, пик отношений 28-летняя телеведущая Настя Ивлеева и 25-летний
рэпер Элджей уже прошли.
Экстрасенс, таролог и
психолог Марианна Абравитова уверена, что звездная пара вскоре расстанется. По
ее мнению, пик отношений 28-летняя телеведущая Настя Ивлеева и 25-летний
рэпер Элджей уже прошли.
Абравитова
констатировала, что оба – люди звездные и самодостаточные, и при этом каждый
очень индивидуален. Психолог считает, что теледиве и музыканту сложно с
кем-либо уживаться.
Экстрасенс отметила,
что у Насти Ивлеевой и Элджея разные дороги. Она уверена, что их союз не на века. "Они не являются исключением из правил. Они были уже на пике своих
отношений, и сейчас у них начался спуск с горки. В общем-то они идут на выход
из своего союза и своего брака", – цитирует Абравитову
"Всплеск эмоций у них
уже закончился. Все у них уже прогорело. Сейчас у них период старта к новым
отношениям", – добавила экстрасенс. Вокруг каждого много людей, которые хотят
приблизиться к этим ярким личностям".
4 Дек 2018 в 11:33 PST
"Между ними хватки уже
нет, поэтому каждый из них скоро развернется спиной друг к другу. Взгляды по
сторонам они уже бросают", – заявила таролог. При этом она назвала дату распада
отношений и Элджея. "В 2020 году пара разойдется, и у каждого из
них впереди по несколько браков…", – считает Марианна Абравитова.
Напомним, роман и Элджея развивался стремительно. В декабре 2018 года влюбленные
подтвердили отношения. Звездная пара скрепила чувства узами брака.