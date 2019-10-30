Сегодня вечером во Владимире сгорел пассажирский автобус 24-го маршрута.

Сегодня вечером во Владимире сгорел пассажирский автобус 24-го маршрута. Это случилось около 7 часов около гипермаркета "Глобус". Фотографии очевидцы публикуют в соцсетях. Салон автобуса выгорел практически полностью. По предварительной информации, пострадавших нет. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причины возгорания.Напомним, в августе в районе Химзавода дотла 15-маршрута. Причиной возгорания тогда стала тряпка, забытая на двигателе.Фото и .