В среду, 30 октября, в Шаховском районе Московской области произошла смертельная авария. На 159-м километре трассы М-9 Балтия столкнулись грузовой автомобиль и легковушка Kia. В результате ДТП ..

В среду, 30 октября, в Шаховском районе Московской области произошла смертельная авария. На 159-м километре трассы М-9 "Балтия" столкнулись грузовой автомобиль и легковушка Kia.В результате ДТП погибли пять человек. Водитель грузовика получил травмы, от госпитализации он отказался. В районе места происшествия движение транспорта сильно затруднено. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства аварии, передает .