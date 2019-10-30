Сын музыканта Владимира Преснякова и певицы Натальи
Подольской растет одаренным ребенком. К такому выводу пришли поклонники пары
после просмотра видеозаписи, на которой отпрыск звезд танцует.
Сын музыканта Владимира Преснякова и певицы Натальи
Подольской растет одаренным ребенком. К такому выводу пришли поклонники пары
после просмотра видеозаписи, на которой отпрыск звезд танцует.
В личном "Инстаграм" Пресняков опубликовал свежий ролик. В
кадре его сын Арсений, облаченный в пижаму, двигается под музыку.
После мальчик приглашает сплясать и маму – Наталью Подольскую.
Арсений настаивает, чтобы родительница повторяла движения за ним и очень злится,
когда та начинает импровизировать.
От замысловатых танцев сына подписчики
пришли в восторг. Поклонники отмечали, что у ребенка есть способности.
"Он же танцор 👏👏👏👏
классно музыку чувствует!❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Калбас -раскалбас❤️🌺🤣", "Вы в танцах ❗😁", "Срочно нужно
его в Тодес! Это же артист растет! Ему нужна сцена и зритель! Сладенький
командир!😍💋👍💐🌞", "Весь в папу☺️", "Ой, маме учиться еще да учиться😂😂😂😂😂😂😂👍🔥👏💖", "Жги– зажигай 💫✨", – писали пользователи Сети.
Отметим, что Наталья и
Владимир не стремятся вырастить из сына звезду или олимпийского чемпиона, а
просто стараются сделать детство мальчика счастливым. К слову, сам четырехлетний
Арсений за кулисами Кремлевского дворца как-то рассказал корреспонденту "Дни.ру",
что занимается футболом.
"Я занимаюсь футболом,
правда, не с папой. В детский садик иногда приходит тренер, вот с ним играем,
учимся. Папу я вообще редко вижу – он меня из садика только раз забрал и больше
не забирал. Так что хожу с мамой, когда у нее выходной, с няней или еще с
кем-то", – поведал отпрыск