Сын музыканта Владимира Преснякова и певицы Натальи Подольской растет одаренным ребенком. К такому выводу пришли поклонники пары после просмотра видеозаписи, на которой отпрыск звезд танцует.

Сын музыканта Владимира Преснякова и певицы НатальиПодольской растет одаренным ребенком. К такому выводу пришли поклонники парыпосле просмотра видеозаписи, на которой отпрыск звезд танцует.В личном "Инстаграм" Пресняков опубликовал свежий ролик. Вкадре его сын Арсений, облаченный в пижаму, двигается под музыку.После мальчик приглашает сплясать и маму – Наталью Подольскую.Арсений настаивает, чтобы родительница повторяла движения за ним и очень злится,когда та начинает импровизировать.От замысловатых танцев сына подписчикипришли в восторг. Поклонники отмечали, что у ребенка есть способности."Он же танцор 👏👏👏👏классно музыку чувствует!❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Калбас -раскалбас❤️🌺🤣", "Вы в танцах ❗😁", "Срочно нужноего в Тодес! Это же артист растет! Ему нужна сцена и зритель! Сладенькийкомандир!😍💋👍💐🌞", "Весь в папу☺️", "Ой, маме учиться еще да учиться😂😂😂😂😂😂😂👍🔥👏💖", "Жги– зажигай 💫✨", – писали пользователи Сети.Отметим, что Наталья иВладимир не стремятся вырастить из сына звезду или олимпийского чемпиона, апросто стараются сделать детство мальчика счастливым. К слову, сам четырехлетнийАрсений за кулисами Кремлевского дворца как-то рассказал корреспонденту "Дни.ру",что занимается футболом."Я занимаюсь футболом,правда, не с папой. В детский садик иногда приходит тренер, вот с ним играем,учимся. Папу я вообще редко вижу – он меня из садика только раз забрал и большене забирал. Так что хожу с мамой, когда у нее выходной, с няней или еще скем-то", – поведал отпрыск