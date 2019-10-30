30 октября 1960 года во Владимире был открыт монумент в честь 850-летия города работы скульптора Даниила Рябичева на площади Свободы, ныне Соборной.

30 октября 1960 года во Владимире был открыт монумент в честь 850-летия города работы скульптора Даниила Рябичева на площади Свободы, ныне Соборной. Решение о возведении обелиска было принято ещё в 1958-м году, тогда же памятник и был заложен. 23-метровый обелиск с трёх сторон окружают символические фигуры воина, зодчего и рабочего-тракторостроителя. Зодчий обращён к древнему Успенскому собору, воин смотрит на оборонительные Золотые ворота, рабочий – в восточный, промышленный район города. Сам монумент украшен рельефами с изображением памятных исторических событий. Интересно, что на монументе до сих пор годом основания Владимира указан 1108 а не 990.