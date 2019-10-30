Олимпийская чемпионка Ольга Данилова больше не будет возглавлять управление физической культуры и спорта Александровского района.

Олимпийская чемпионка Ольга Данилова больше не будет возглавлять управление физической культуры и спорта Александровского района. В конце июля 2019 года она написала заявление об уходе по собственному желанию. Районные власти предложили Даниловой стать советником по спорту. Новым спортивным начальником района станет футбольный тренер Юрий Сергеев, сообщает Новый город Александров.