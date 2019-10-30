Генеральный директор петербургского футбольного клуба Зенит Александр Медведев прокомментировал слухи о том, что в стан сине-бело-голубых может перейти бразильский защитник Ромы Жуан Жесус.

Генеральный директор петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев прокомментировал слухи о том, что в стан "сине-бело-голубых" может перейти бразильский защитник "Ромы" Жуан Жесус."Слухи про переход Жуана Жесуса в "Зенит" не имеют под собой оснований, – заявил Медведев, слова которого приводит "Чемпионат.com". – Про трансферы будем говорить, когда откроется трансферное окно".Напомним, Жесус – воспитанник бразильского "Интернасьонала", откуда зимой 2012 года перешел в итальянский "Интер". Летом 2016 на правах аренды стал игроком "Ромы", а летом 2017 перебрался в столичную команду за восемь миллионов евро.Жесус в составе "волков" принял участие в 90 играх, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Также на счету 28-летнего игрока обороны четыре матча за сборную Бразилии.