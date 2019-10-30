В матче десятого тура чемпионата Италии миланский Интер на поле стадиона Марио Ригамонти в Брешии обыграл местную одноименную команду со счетом 2:1.

В матче десятого тура чемпионата Италии миланский "Интер" на поле стадиона "Марио Ригамонти" в Брешии обыграл местную одноименную команду со счетом 2:1.У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку, забившие на 23-й и 63-й минутах соответственно. На 76-й минуте защитник миланцев Милан Шкриняр записал на свой счет автогол."Интер" с 25 очками вышел в лидеры чемпионата Италии, опередив на два очка "Ювентус", у которого игра с "Дженоа" в запасе, а "Брешия" расположилась на 18-й строчке, имея в активе семь очков.В следующем туре серии А "черно-синие" в субботу, 2 ноября, на выезде сыграют с командой "Болония", а "бело-голубые" на следующий день встретятся с футболистами "Вероны".