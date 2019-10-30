Свои будни депутаты от партии Владимир Зеленского Слуга народа проводят весело. Один из парламентариев попался на откровенной переписке с женщиной легкого поведения. О службе народу соратники нового президента, по всей видимости, думают меньше всего.

Свои будни депутаты от партии Владимир Зеленского "Слуга народа" проводят весело. Один из парламентариев попался на откровенной переписке с женщиной легкого поведения. О службе народу соратники нового президента, по всей видимости, думают меньше всего.Владимиру Зеленскому стоило бы объяснить своим соратникам,что выставлять на показ личную переписку в публичном месте не стоит. Какпоказывает практика, депутаты от "Слуги народа" ведут себянедостаточно осторожно. Скандалы с участием "слуг народа" общественностьи пресса почти всегда ассоциирует с именем президента.На сей раз в щекотливую ситуацию угодил депутат БогданЯременко. Соратник попался на интимной переписке с женщиной легкогоповедения. Сообщается, что парламентарий просматривал анкету некоей Алины, гдеона указала свои сексуальные предпочтения.После чего Яременко начал беседу с женщиной. Она рассказалаему об условиях встречи. Скрины переписки опубликовало издание"Буквы".Сам соратник поспешил оправдаться, заявив, чтоякобы специально показал на камеру содержание своего смартфона. "Яосуществил вчера провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованные“переписки”. Это сработало. Охотник за жжеными фактами сфотографировал то, чегонет", – написал депутат в "Фейсбук".Ранее на пикантной переписке попался "слуганарода" Анатолий Остапенко. Парламентарий общался в популярном мессенджерес неким Сильченко Лешей. По всей видимости, депутат пытался договориться овстрече, но собеседник отказал ему в половом акте.