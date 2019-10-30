Свои будни депутаты от партии Владимир Зеленского Слуга народа проводят весело. Один из парламентариев попался на откровенной переписке с женщиной легкого поведения. О службе народу соратники нового президента, по всей видимости, думают меньше всего.
Свои будни депутаты от партии Владимир Зеленского "Слуга народа" проводят весело. Один из парламентариев попался на откровенной переписке с женщиной легкого поведения. О службе народу соратники нового президента, по всей видимости, думают меньше всего.
Владимиру Зеленскому стоило бы объяснить своим соратникам,
что выставлять на показ личную переписку в публичном месте не стоит. Как
показывает практика, депутаты от "Слуги народа" ведут себя
недостаточно осторожно. Скандалы с участием "слуг народа" общественность
и пресса почти всегда ассоциирует с именем президента.
На сей раз в щекотливую ситуацию угодил депутат Богдан
Яременко. Соратник попался на интимной переписке с женщиной легкого
поведения. Сообщается, что парламентарий просматривал анкету некоей Алины, где
она указала свои сексуальные предпочтения.
После чего Яременко начал беседу с женщиной. Она рассказала
ему об условиях встречи. Скрины переписки опубликовало издание
"Буквы".
Сам соратник поспешил оправдаться, заявив, что
якобы специально показал на камеру содержание своего смартфона. "Я
осуществил вчера провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованные
“переписки”. Это сработало. Охотник за жжеными фактами сфотографировал то, чего
нет", – написал депутат в "Фейсбук".
Ранее на пикантной переписке попался "слуга
народа" Анатолий Остапенко. Парламентарий общался в популярном мессенджере
с неким Сильченко Лешей. По всей видимости, депутат пытался договориться о
встрече, но собеседник отказал ему в половом акте.