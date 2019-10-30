Российская модель посетила модный показ в Вероне. Ирина Шейк выбрала для мероприятия полупрозрачное платье.

Российская модель посетила модный показ в Вероне. ИринаШейк выбрала для мероприятия полупрозрачное платье.Звездаприсутствовала на показе итальянского бренда нижнего белья вместес актрисой Сарой Джессикой Паркер. Снимок она выложила в свой "Инстаграм".Девушка предпочла черный образ: эротичноеблестящее платье с декольте и стильный кожаный ремешок. Образ дополниличерные ботфорты. Компанию составила актриса Сара Джессика-Паркер,которая также выбрала наряд в черных тонах. За час фотография набрала более 70 тысяч лайков. "Вы очень красивая!", "Моя королева","Вы восхитительны", "Как ты можешь быть такой красивой!", – оставили восхищенные комментарии подписчики.30 Окт 2019 в 2:03 PDT