В Калифорнии объявлен наивысший – экстремальный - красный режим пожарной опасности. Метеорологи заявили, что в новейшей истории еще не наблюдалось погодных условий, которые настолько содействовали природным пожарам.

В Калифорнии объявлен наивысший – экстремальный — красный режим пожарной опасности.Метеорологи заявили, что в новейшей истории еще не наблюдалось погодных условий, которые настолько содействовали природным пожарам.По прогнозам, в ближайшие два дня площадь возгорания в штате значительно увеличится из-за сильного ветра и низкой влажности. Также опасность грозит жителям Невады и Аризоны, передает "Россия 24".В Калифорнии сейчас действует режим ЧС. Там насчитывают как минимум десять крупных природных пожаров. Бороться с ними удается крайне медленно. Власти эвакуировали уже около двухсот тысяч человек. Во многих школах и университетах отменены занятия.