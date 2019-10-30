Татарская певица Гузель Уразова принесла глубочайшие извинения за глумление над трупом кошки. Видео с объяснением ситуации она опубликовала в Сети.

Татарская певица Гузель Уразова принесла глубочайшие извинения за глумление над трупом кошки. Видео с объяснением ситуации она опубликовала в Сети.Заслуженная артистка Татарстана опубликовала видео на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Знаменитость попросила у поклонников прощения за глумление над сбитой автомобилем кошкой. Как оказалось, на дороге лежал не труп животного, а всего лишь кусок материи.Ради прояснения ситуации артистка приехала на место происшествия.В ролике певица рассказывает о случившемся на татарском языке, однако подпись сделана на русском. "Я прошу прощения у всех, кого это видео (с неудачной шуткой. – Прим. ред.) как-нибудь задело. Еще раз прошу прощения у своих любимых подписчиков, которым приходится читать эти комментарии от не понимающих ситуации людей", – Уразову Пятый канал.Она подчеркнула, что не стала бы смеяться над действительно погибшим животным. Артистка призналась: когда получше разглядела, что лежит на дороге, вздохнула с облегчением. Знаменитость отметила, что, если бы ситуация действительно приняла трагический оборот, она бы не стала такое выкладывать в соцсеть.Певица рассказала, что шутки начались после проверки. Впрочем, она добавила, что такое поведение было неуместным. "Смех – часто защитная реакция от того плохого, что творится в мире. Я согласна, что поступила неправильно", – подытожила Гузель.