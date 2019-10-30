Певица Анна Седокова давным-давно перестала скрывать детали своей личной жизни. Все вокруг знали о ее романе с известным баскетболистом Янисом Тимма.

Певица Анна Седокова давным-давно перестала скрывать детали своей личной жизни. Все вокруг знали о ее романе с известным баскетболистом Янисом Тимма.Вот только никаких подтверждений со стороны спортсмена не было. И вот наконец он опубликовал фото с артисткой, доказывающее существование любовных отношений между ними.На снимке, который Янис опубликовал в Сторис в своем Инстаграм-аккаунте, он запечатлен вместе с Анной. Мужчина крепко сжимает в объятиях облаченную в желтый спортивный костюм исполнительницу. Дополнило фото огромное ярко-красное сердце, которое Тимма поставил в правом верхнем углу. Оказалось, баскетболист довольно скуп на выражение своих эмоций.Отметим, незадолго до этого Седокова выкладывала кадр с избранником на своей личной странице в социальной сети. Вот только она, в свою очередь, оказалась менее стеснительной и публично призналась спортсмену в любви.Напомним, впервые об их романе заговорили в августе текущего года. Папарацци застукали звездную пару во время отдыха в Турции. Но Анна и Янис долгое время опровергали домыслы о зародившихся отношениях. Но скрывать свои чувства и дальше они, увы, не смогли. Поэтому вскоре Седокова подтвердила, что действительно встречается с женатым баскетболистом.