Собака – лучший друг человека. С участием собаки человек с первобытных времен добывал себе пропитание и обеспечивал безопасность для себя и своей семьи. Эти функции, как правило, присущи собакам крупных и средних пород.

Собака – лучший друг человека. С участием собаки человек с первобытных времен добывал себе пропитание и обеспечивал безопасность для себя и своей семьи. Эти функции, как правило, присущи собакам крупных и средних пород. Мелкие собаки для этого практически не годятся. Однако, среди городского населения, особенно женского пола, мелкие породы собак пользуются большой популярностью.

Например, одной из таких пород является йоркширский терьер мини. Это собачка достаточно маленького размера. Эти собачки были выведены английскими рабочими еще в 19 веке. Несмотря на очень маленькие размеры, они обладают "овчаристым" нравом – они строги к другим животными и проявляют охранные и сторожевые качества. Собака йоркширский терьер мини на фото выглядит смешной игрушкой с длинной гладкой шерсткой и глазками-пуговками. Она очень привязана к своему хозяину, но иногда любит капризничать из-за недостатка внимания.

Собачки этой породы требуют постоянного ухода за шерсткой, поскольку она у них тонкая, достаточно длинная и склонна к образованию колтунов. Йорка надо постоянно расчесывать и стричь с определенной периодичностью. Для стрижки собак таких пород возят в ветеринарные клиники, которые оказывают парикмахерский услуги для животных, или вызывают мастера на дом. Услуга стрижки йорка в домашних условиях достаточно востребована среди владельцев собак этой породы. Помимо стрижки шерсти, специалисты, как правило, предлагают пирсинг и стрижку коготков.

Профессиональная стрижка собак - это тема большой статьи. Для некоторых пород стрижка необходима для нормального функционирования организма, для других – поддержание «породистого» вида, для третьих – прихоть их хозяев. Какую бы цель хозяин собаки не преследовал, специалистам в этой области есть что предложить своим клиентам. Прежде чем стричь, любой мастер предложит посмотреть свои работы в виде фото стрижек йорков девочек и мальчиков. Стрижки собак бывают гигиеническими, модельными и даже отличаться в зависимости от пола собаки.

Уход за питомцем - это прямая обязанность человека, приручившего его. Каждая порода требует особого ухода и воспитания. И не важно – породистый у вас пес или обычная дворовая собачка. Все питомцы должны быть ухожены и не обделены вниманием. Тогда совместное проживание с собакой доставит человеку удовольствие и принесет практическую пользу, а собаке – незабываемые и самые счастливые годы жизни с любимым хозяином.