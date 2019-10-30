Без друзей приходится нелегко. Далеко не каждого одноклассника или соседа можно назвать другом, иногда приходится идти во всемирную сеть в поисках поддержки и родной души.

Без друзей приходится нелегко. Далеко не каждого одноклассника или соседа можно назвать другом, иногда приходится идти во всемирную сеть в поисках поддержки и родной души. В этом нет ничего зазорного и необычного, особенно для 21 века, ведь понимающий человек может находиться на другом краю страны, а иногда и в другом государстве. Так, где же притаились друзья?

Иногда друга можно найти там, где совершенно не ожидаешь. Придя на обучающий сайт с целью подтянуть английский язык, можно понять, что репетитор по английскому языку по скайпу не только отлично говорит на языке, но и разделяет интересы и эмоции ученика. В этом случае главное разделять обучение и беседы о вязании и катании на лыжах. Хотя, одно другому может даже помогать.

Можно согласиться, звучит это немного отстало, но друзей также можно найти на тематических форумах. Несмотря то, что такие сайты уже сошли со своего пика популярности, там все ещё ведутся оживленные дискуссии страстных любителей звездных войн или экспертов в зимней рыбалке. Тематические форумы подразумевают общие интересы, а значит, найти тему для разговора будет не так уж и сложно.

В социальных сетях мы чаще всего общаемся с теми, с кем знакомы лично. Но наличие аватара и подробного описания в профиле может вызвать интерес к человеку. Стоит присмотреться к людям, оставляющим остроумные комментарии под постами, возможно, они являются интересными собеседниками и тоже ищут друзей.

Существует вероятность найти друга в другом государстве. На просторах интернета можно найти сотни чатов с англоговорящими людьми, которые ищут впечатлений и контакта с другими культурами. Очень даже возможно, что с одним из них вы поймёте друг друга настолько, что продолжите общение и вне чата. Если заниматься английским по скайпу с носителем языка, можно подружиться с ним или с его друзьями, почему бы и нет?

Есть специальные сайты для знакомств и поиска друзей. Там люди специально регистрируются, заполняют информацию о себе максимально подробно и открыты к общению. Не стоит думать, что на таких сайтах собрались неудачники, которые не могут найти, с кем поговорить в реальной жизни. Возможно, круг их общения достаточно ограничен, либо хочется найти кого-то из другого города, либо они имеют какое-то специфическое хобби и ищут человека, который их в нем поддержит.

Конечно, при знакомстве в интернете нужно соблюдать базовые предосторожности: не сообщать свой точный адрес, не распространяться об уровне доходов. Если друг по переписке становится потенциальным реальным другом, стоит с осторожностью подходить к выбору места встречи. Но, все же, если переписываться с человеком несколько лет, трудно заподозрить в нем злоумышленника.