Как выбрать аккумулятор для охранной сигнализации?

Для обеспечения безопасности на многих предприятиях и в частных домах устанавливают охранную сигнализацию. В стандартную комплектацию такой системы входят датчики, устройства для управления и приемно-контрольная панель. Такую защитную линию необходимо оснастить источником питания - аккумуляторной батареей. Самый лучший выбор – это аккумулятор BB Battery BС 7-12 китайского производства. Такую батарею можно приобрести на сайте [b]http://electromotor.kiev.ua [/b]. При соблюдении всех требований, заявленных производителем, она прослужит вам около 7 лет без всяких нареканий.

Особенности

Главная особенность батарей [b]bb battery bc 100 12[/b] заключается в том, что работают на абсорбированном электролите. Их можно установить в любом, удобном для вас положении. Аккумуляторы этого типа не требуют замены электролита. Они отличаются высокой мощность и быстро восстанавливаются после полной разрядки.

Параметры выбора

Источник питания для охранной сигнализации должен быть малогабаритным и при этом длительное время обеспечивать бесперебойную работу оборудования.

Перед тем как выбрать аккумулятор, определитесь, как он будет работать. Его можно использовать как основной или как резервный источник питания. В электросети часто возникают перебои напряжения, либо могут вовсе отключить энергоподачу. Иногда злоумышленники пытаются специально обесточить сигнализацию, чтобы незаметно пробраться на объект. Если ваша охранная система питается от сети, при отключении электропитания, она сразу перестанет работать. Поэтому к выбору аккумуляторной батареи нужно подойти серьезно и ответственно.

Требования

Всем известно, что от емкости батареи зависит период автономной работы охранной системы. Такие устройства предлагают в широком ассортименте разные бренды, но большого различия в их технических параметрах нет. Важно помнить, что залог длительной эксплуатации аккумуляторной батареи и вашей полной безопасности – это грамотная эксплуатация аккумулятора.

Выбор источника питания - это сложное и очень ответственное дело. Чтобы правильно собрать охранную систему, необходимо учесть все установленные требования и нормы безопасности. Если вы не сильно разбираетесь в таком деле, обратитесь к специализированной литературе или заручитесь поддержкой профессионалов.