На новейшем ракетоносце Князь Владимир впервые провели испытания комплекса Булава. Пуск был выполнен в Белом море.

На новейшем ракетоносце "Князь Владимир" впервые провели испытания комплекса "Булава". Пуск был выполнен в Белом море.Все прошло успешно, об этом сообщило Минобороны. Учебно-боевые блоки ракеты вовремя достигли полигона "Кура" на Камчатке.Район был закрыт для других кораблей, этот режим обеспечили суда Северного флота, сообщает "Россия 24".Подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" принадлежит к четвертому поколению семейства "Борей". Он был спущен на воду в 2017 году.