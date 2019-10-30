В нижней палате американского Конгресса призвали Майка Помпео продлить СНВ III. Влиятельные законодатели из комитета по иностранным делам направили госсекретарю письмо.

В нижней палате американского Конгресса призвали Майка Помпео продлить СНВ III.Влиятельные законодатели из комитета по иностранным делам направили госсекретарю письмо, в котором указали, что соглашение гарантирует стратегическую стабильность между США и Россией.Срок действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений истекает в следующем году. Ранее Владимир Путин назвал это соглашение "последним инструментом ограничения гонки вооружений".