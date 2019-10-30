Младшей дочери певицы МакSим
Марии исполнилось пять лет. Артистка, которая долго скрывала лицо девочки,
показала ее снимок в соцсетях.
Младшей дочери певицы МакSим
Марии исполнилось пять лет. Артистка, которая долго скрывала лицо девочки,
показала ее снимок в соцсетях.
29 октября наследница
знаменитости отпраздновала день рождения. В личном "Инстаграм" певица МакSим
продемонстрировала, какой подарок вручили Марии.
На опубликованном фото девочка
сидит за рулем игрушечной машины алого цвета. "Уже пять лет нашей любимице! Как
быстро летит время!" – отметила звезда, поздравляя наследницу.
"Дочка на Мерседесе, а Мама
на копейке👍😊
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Красавица
прям как мама!..", "Ого, какой крутой подарок! С днем рождения!!!💓", "5 лет, а уже Mercedes 👍😁❤️", "С Днем Рождения! Машенька! Будь всегда
умницей, как мама!!!😍",
"Маша конечно копия мама", – комментировали снимок поклонники.
Отметим, что не так давно
вокалистка рассказала, что Машенька мечтает о младшей сестре. Судя по всему, старшая
сестра девочки, Александра, которой уже десять лет, играть с ней отказывается. Как
говорила сама артистка, у Саши начался переходный возраст.
29 Окт 2019 в 8:45 PDT
Напомним, у вокалистки дочери
от разных браков. Сейчас у звезды новые отношения, о которых она предпочитает
не говорить публично. По словам , ее избранник далек от шоу-бизнеса.
29 Окт 2019 в 5:08 PDT