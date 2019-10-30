Младшей дочери певицы МакSим Марии исполнилось пять лет. Артистка, которая долго скрывала лицо девочки, показала ее снимок в соцсетях.

Младшей дочери певицы МакSимМарии исполнилось пять лет. Артистка, которая долго скрывала лицо девочки,показала ее снимок в соцсетях.29 октября наследницазнаменитости отпраздновала день рождения. В личном "Инстаграм" певица МакSимпродемонстрировала, какой подарок вручили Марии.На опубликованном фото девочкасидит за рулем игрушечной машины алого цвета. "Уже пять лет нашей любимице! Какбыстро летит время!" – отметила звезда, поздравляя наследницу."Дочка на Мерседесе, а Мамана копейке👍😊(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Красавицапрям как мама!..", "Ого, какой крутой подарок! С днем рождения!!!💓", "5 лет, а уже Mercedes 👍😁❤️", "С Днем Рождения! Машенька! Будь всегдаумницей, как мама!!!😍","Маша конечно копия мама", – комментировали снимок поклонники.Отметим, что не так давновокалистка рассказала, что Машенька мечтает о младшей сестре. Судя по всему, старшаясестра девочки, Александра, которой уже десять лет, играть с ней отказывается. Какговорила сама артистка, у Саши начался переходный возраст.29 Окт 2019 в 8:45 PDTНапомним, у вокалистки дочериот разных браков. Сейчас у звезды новые отношения, о которых она предпочитаетне говорить публично. По словам , ее избранник далек от шоу-бизнеса.29 Окт 2019 в 5:08 PDT