Его сумма составила 18,9 млрд рублей

В 2019 году бюджет Костромской области утверждён и исполняется с профицитом. По итогам 9 месяцев его объем составил 1 млрд 722,5 млн рублей, сообщил директор профильного департамента Игорь Замураев.Такие результаты стали возможны благодаря устойчивому росту налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, который за 9 месяцев 2019 года составил 13% к аналогичному периоду 2018 года. Самый большой прирост доходов обеспечен акцизами – 23,1%, налогом на прибыль организаций – 20,8%, транспортным налогом – 16,4%, налогом, взымаемым в связи с применением упрощённой системы налогообложения – 11,1%, а также налогом на доходы физических лиц – 8,4%.Государственный долг Костромской области постоянно сокращается. На 1 октября его сумма составила 18,9 млрд рублей, что на 1,5 млрд рублей меньше, чем в прошлом году.