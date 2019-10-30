Звезда фильма Следствие ведут знатоки Лидия Вележева опозорилась на всю страну. В Сети появились кадры, на которых запечатлен ее дебош на борту воздушного судна Аэрофлота.

Звезда фильма "Следствие ведут знатоки" Лидия Вележева опозорилась на всю страну. В Сети появились кадры, на которых запечатлен ее дебош на борту воздушного судна "Аэрофлота".За неподобающее поведение актрису вывели с борта самолета, собирающегося лететь из Москвы в Тель-Авив. Из-за ее неадекватных выходок рейс задержали на два часа.На записи свидетелей видно, как Вележева пристает и унижает мимо проходящих людей. Одной из ее жертв стал 41-летний мужчина. Артистка публично насмехалась над ним, каждым своим словом все больше втаптывая пассажира в грязь. Очевидно, что ни в чем не повинный представитель сильного пола находился уже на грани срыва.12 Фев 2019 в 8:39 PST"Я – актриса. А вы плебеи, потому что наверняка купили билет за мили. А у меня за 204 тысячи наличными", – кричала Лидия летевшим тем же рейсом пассажирам "Аэрофлота".Не выдержав такого хамского поведения, кто-то из присутствующих на борту обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов моментально среагировали на жалобу. Вележеву скрутили и повели на выход."Подождите, да подождите", – пыталась остановить полицейских звезда.По мнению наблюдавших за этим представлением пассажиров, Лидия находилась в состоянии алкогольного опьянения. Судя по всему, это и стало причиной ее неадекватного поведения на борту "Аэрофлота".