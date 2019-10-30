Вернувшаяся на Родину после заключения в США Мария Бутина заявила, что намерена заняться правозащитной деятельностью.

Вернувшаяся на Родину после заключения в США Мария Бутина заявила, что намерена заняться правозащитной деятельностью.По словам Бутиной, она не стремилась к такой известности, но теперь считает своим долгом бороться за права россиян за рубежом, и рассказывать миру о том, что творится в американских тюрьмах.Марию Бутину арестовали в Вашингтоне летом 2018 года. Власти США обвинили ее в том, что она якобы работала иностранным агентом без регистрации при Минюсте. Девушку осудили на полтора года лишения свободы.На прошлой неделе Бутину депортировали из США, она прилетела сначала в Москву, а оттуда домой — в Барнаул, передает "Россия 24".