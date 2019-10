Депутаты выступили против нападок на герцогиню Сассекскую и принца Гарри представителями СМИ. Меган Маркл поддержали 72 депутата-женщины.

Депутатывыступили против нападок на герцогиню Сассекскую и принца Гарри представителямиСМИ. Меган Маркл поддержали 72депутата-женщины.Политикинаписали открытое письмо в поддержку представителей монаршей семьи, сообщив обэтом в Твиттере.Представительницы всех политических партий Англии объединились в едином порывеподдержать Меган Маркл.Депутатысолидарны с ней в том, что некоторые газетные статьи и заголовки нарушалиграницы частной жизни жены принца Гарри и его самого. Они признали, что репортеры нередко пытались бросить на королевскую парутень, не имея на это оснований.Члены парламента заявили, что действия журналистов не должныостаться безнаказанными. Ранее в документальном фильме "Гарри и Меган:африканское путешествие" герцогиня пожаловалась на свою тяжелую судьбу,рассказав, что этот год был особенно трудным.Women MPs from all political parties have put aside our differences to stand in solidarity with the Duchess of Sussex today and are sending her this open letter.— Holly Lynch MP (@HollyLynch5)Как писали "Дни.ру", Меган Маркл в непростой периодбеременности и с момента появления на свет ребенка пришлось постоянноиспытывать на себе давление прессы. Герцогиня Сассекская поделилась, что еще дозамужества друзья предупреждали ее о таком развитии событий, но тогда она немогла в это поверить.Напомним,проведенный ранее в Великобритании опрос показал, что продолжает сдавать позиции. Он подтвердил,что подданным Елизаветы II куда милее Кейт Миддлтон.Поклонники же считают, что СМИ предвзятоотносятся к ней. Таковых среди опрошенных 40%. 27% полагают, что это вызвано расистскимипредубеждениями.