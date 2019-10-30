В близком окружении Анастасии Заворотнюк распространилась новая тревожная информация. По некоторым данным, мать звезды сериала Моя прекрасная няня теряет слух из-за переживаний.
<a href="https://33live.ru/novosti/30-10-2019-mat-anastasii-zavorotnyuk-teryaet-slux.html" target="_blank">Мать Анастасии Заворотнюк теряет слух</a> - В близком окружении Анастасии Заворотнюк распространилась новая тревожная информация. По некоторым данным, мать звезды сериала Моя прекрасная няня теряет слух из-за переживаний.
[url=https://33live.ru/novosti/30-10-2019-mat-anastasii-zavorotnyuk-teryaet-slux.html]Мать Анастасии Заворотнюк теряет слух[/url] - В близком окружении Анастасии Заворотнюк распространилась новая тревожная информация. По некоторым данным, мать звезды сериала Моя прекрасная няня теряет слух из-за переживаний.