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В близком окружении Анастасии Заворотнюк распространилась новая тревожная информация. По некоторым данным, мать звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряет слух из-за переживаний.Материал дополняется

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