Симона Юнусова опубликовала в Инстаграм снимки с внуками. Родительница рэпера Тимати продемонстрировала, как пятилетняя Алиса нежничает с младшим братом Ратмиром.

СимонаЮнусова опубликовала в "Инстаграм" снимки свнуками. Родительница рэпера Тимати продемонстрировала, как пятилетняя Алисанежничает с младшим братом Ратмиром."Все, что вы хотелиузнать о Ратмире, но боялись спросить", – написала Юнусова под фото. Фолловерыпришли в восторг от снимков и одарили звездную семью комплиментами, не скрываяэмоций."Так трогательно", "Какие лапочки, дай бог им здоровья!!!", "Какие сладуси", "Такие милахи! А Алиса не боится больше держатьего на ручках?", "На кого похож?", "У Вас очень милые внуки! Добра и здоровьяим", "Последнее фото – прям сама нежность", – умилились подписчики материрэпера Тимати. Пользователи соцсети завалили Симону вопросами, на каждый изкоторых она постаралась ответить.Отметим, дочь Тимати Алисабольшую часть времени проводит с бабушкой. Несмотря на то, что ей было страшноприкоснуться к малышу в роддоме, сейчас девочка с удовольствием обнимает ицелует братика.29 Окт 2019 в 3:43 PDTСимона с энтузиазмом взялась за воспитание новорожденногоРатмира. Мать даже сделала татуировку вчесть внука. Теперь на ее руке два рисунка в виде римских цифр с датамирождения детей рэпера.Напомним, 16 октября водном из элитных столичных роддомов модель Анастасия Решетова впервые сталамамой. Этот ребенок для второй. На родах присутствовал музыкант и его мама. Симона Юнусова в восторге от малыша – она не скрывает счастья и делится радостью с подписчиками в своем микроблоге.