Симона
Юнусова опубликовала в Инстаграм снимки с
внуками. Родительница рэпера Тимати продемонстрировала, как пятилетняя Алиса
нежничает с младшим братом Ратмиром.
Симона
Юнусова опубликовала в "Инстаграм" снимки с
внуками. Родительница рэпера Тимати продемонстрировала, как пятилетняя Алиса
нежничает с младшим братом Ратмиром.
"Все, что вы хотели
узнать о Ратмире, но боялись спросить", – написала Юнусова под фото. Фолловеры
пришли в восторг от снимков и одарили звездную семью комплиментами, не скрывая
эмоций.
"Так трогательно", "Какие лапочки, дай бог им здоровья!!!", "Какие сладуси", "Такие милахи! А Алиса не боится больше держать
его на ручках?", "На кого похож?", "У Вас очень милые внуки! Добра и здоровья
им", "Последнее фото – прям сама нежность", – умилились подписчики матери
рэпера Тимати. Пользователи соцсети завалили Симону вопросами, на каждый из
которых она постаралась ответить.
Отметим, дочь Тимати Алиса
большую часть времени проводит с бабушкой. Несмотря на то, что ей было страшно
прикоснуться к малышу в роддоме, сейчас девочка с удовольствием обнимает и
целует братика.
29 Окт 2019 в 3:43 PDT
Симона с энтузиазмом взялась за воспитание новорожденного
Ратмира. Мать даже сделала татуировку в
честь внука. Теперь на ее руке два рисунка в виде римских цифр с датами
рождения детей рэпера.
Напомним, 16 октября в
одном из элитных столичных роддомов модель Анастасия Решетова впервые стала
мамой. Этот ребенок для второй. На родах присутствовал музыкант и его мама. Симона Юнусова в восторге от малыша – она не скрывает счастья и делится радостью с подписчиками в своем микроблоге.