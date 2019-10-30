Петр Порошенко может поплатиться за дружбу с молдавским олигархом Владимиром Плахотнюком: влиятельного бизнесмена объявили в международный розыск. По данным Кишинева, бывший украинский лидер помог предпринимателю скрыться от правосудия. Обвиняемый в финансовых преступлениях олигарх способен потянуть за собой экс-президента.
Петр Порошенко может поплатиться за дружбу с молдавским олигархом Владимиром Плахотнюком: влиятельного бизнесмена объявили в международный розыск. По данным Кишинева, бывший украинский лидер помог предпринимателю скрыться от правосудия. Обвиняемый в финансовых преступлениях олигарх способен потянуть за собой экс-президента.
Плахотнюк, которого на родине обвиняют в отмывании денег и
краже солидных средств из банковской системы, может скрываться в Майами, а не на Украине. Об этом сообщает "Комсомольская правда в Молдове".
Журналисты не исключают, что олигарх некоторое время
действительно находился в США, однако узнал, что вскоре будет объявлен в
международный розыск, и поспешил покинуть Соединенные Штаты. Следующим
пристанищем Плахотнюка якобы стала Украина.
"Возможно, старый друг организовал ему
"лежбище" в Незалежной", – отмечает "Комсомолка".
В феврале этого года в Москве Плахотнюка обвинили в незаконном выводе
средств за пределы России. По данным следствия, молдавский олигарх организовал
преступную группу, которая за 2013-2014 годы перевела на зарубежные счета более
37 миллиардов рублей.
После смены правительства в Молдавии в июне этого года
Плахотнюку пришлось уйти с поста главы Демократической партии, сдать
депутатский мандат и покинуть страну. Прокуратура обвинила его в отмывании
денег и краже средств из местной банковской системы. В октябре был выдан ордер
на арест бизнесмена.
и Плахотнюк – давние друзья и бизнес-партнеры.
Объявление олигарха в международный розыск не сулит экс-президенту ничего хорошего.
Не исключено, что бывший лидер Незалежной был замешан в темных делишках своего
товарища.