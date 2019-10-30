Петр Порошенко может поплатиться за дружбу с молдавским олигархом Владимиром Плахотнюком: влиятельного бизнесмена объявили в международный розыск. По данным Кишинева, бывший украинский лидер помог предпринимателю скрыться от правосудия. Обвиняемый в финансовых преступлениях олигарх способен потянуть за собой экс-президента.

Петр Порошенко может поплатиться за дружбу с молдавским олигархом Владимиром Плахотнюком: влиятельного бизнесмена объявили в международный розыск. По данным Кишинева, бывший украинский лидер помог предпринимателю скрыться от правосудия. Обвиняемый в финансовых преступлениях олигарх способен потянуть за собой экс-президента.Плахотнюк, которого на родине обвиняют в отмывании денег икраже солидных средств из банковской системы, может скрываться в Майами, а не на Украине. Об этом сообщает "Комсомольская правда в Молдове".Журналисты не исключают, что олигарх некоторое времядействительно находился в США, однако узнал, что вскоре будет объявлен вмеждународный розыск, и поспешил покинуть Соединенные Штаты. Следующимпристанищем Плахотнюка якобы стала Украина."Возможно, старый друг организовал ему"лежбище" в Незалежной", – отмечает "Комсомолка".В феврале этого года в Москве Плахотнюка обвинили в незаконном выводесредств за пределы России. По данным следствия, молдавский олигарх организовалпреступную группу, которая за 2013-2014 годы перевела на зарубежные счета более37 миллиардов рублей.После смены правительства в Молдавии в июне этого годаПлахотнюку пришлось уйти с поста главы Демократической партии, сдатьдепутатский мандат и покинуть страну. Прокуратура обвинила его в отмыванииденег и краже средств из местной банковской системы. В октябре был выдан ордерна арест бизнесмена.и Плахотнюк – давние друзья и бизнес-партнеры.Объявление олигарха в международный розыск не сулит экс-президенту ничего хорошего.Не исключено, что бывший лидер Незалежной был замешан в темных делишках своеготоварища.