В свои 55 лет актриса Моника Беллуччи выглядит просто невероятно. По крайней мере, так казалось ранее, пока журналисты не запечатлели ее в самый неподходящий момент.

В свои 55 лет актриса Моника Беллуччи выглядит просто невероятно. По крайней мере, так казалось ранее, пока журналисты не запечатлели ее в самый неподходящий момент.Папарацци засняли светскую диву в Риме, когда та покидала свою квартиру. Конечно, снимки моментально попали в Сеть.На фото Моника облачена в черный брючный костюм и блузку с принтом. Дополнили образ большие солнцезащитные очки. Волосы знаменитости далеки от идеальной укладки, а в области шеи и подбородка виднеются морщинистые складки.Фолловеры были в шоке, увидев фото. Они привыкли, что актриса всегда одета с иголочки и блестяще выглядит. Что несмотря на ее возраст, она буквально сияет молодостью и красотой. "Время безжалостно ко всем. Даже Беллуччи выглядит в свои 55 лет плохо", "Надеюсь, это фотошоп. Моника все эти годы вселяла в меня надежду, что можно в любом возрасте оставаться красивой", – писали обескураженные пользователи Сети.28 Окт 2019 в 6:13 PDT"Она будто состарилась за один день. Очень много морщин", – заявила критик.Тем не менее, некоторые встали на защиту звезда. "Все равно мне она нравится, она потрясающая необыкновенная женщина, Моника Беллучи❤️", – высказалась преданная поклонница.