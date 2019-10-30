Жительницу Москвы госпитализировали с многочисленными переломами после падения из окна квартиры на седьмом этаже в жилом доме. На момент происшествия в квартире находился молодой человек ..

Жительницу Москвы госпитализировали с многочисленными переломами после падения из окна квартиры на седьмом этаже в жилом доме. На момент происшествия в квартире находился молодой человек пострадавшей.По словам соседей, они слышали доносящиеся из квартиры крики и просьбы девушки "не делать этого", но сначала даже не обратили внимания, а потом было уже поздно.По данным , в настоящее время москвичка находится в реанимации. Она в крайне тяжелом состоянии.