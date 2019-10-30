Актриса Агата Муцениеце выбрала экстравагантный наряд для выхода в свет. Поклонники внешний вид звезды раскритиковали, а вот стилист похвалил.

Актриса Агата Муцениеце выбрала экстравагантный наряд длявыхода в свет. Поклонники внешний вид звезды раскритиковали, а вот стилистпохвалил.Накануне Агата Муцениеце посетила презентацию свадебныхнарядов от известного бутика. Актриса пришла на мероприятие в смелом образе.Звездаоблачилась в платье с леопардовым принтом, рюшами на груди и поясом на талии.Интересно, что перед наряда был украшен вставкой с изображением денежных купюр.Также у Агаты были черные босоножки на высоком каблуке. Звездапредпочла завить кудри и сделать едва заметный макияж.Поклонников выбор наряда крайне удивил. Кто-топредположил, что артистка пытается скрыть беременности, другие назвали ее нарядстарушечьим."Агата, красотка))) ты беременна)))? Или мне показалось)?(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Длябабушек!! 😂","мешковина какая то, реально портит фигуру, для бесформенных бабищ🤗", "Как бабушка", "О май гад, что за бабуля?" – раскритиковали звездуобыватели.29 Окт 2019 в 10:01 PDTМежду тем стилист ОлесяЧех , наоборот, поддержала. Эксперт назвала образудачным."Очень экстравагантное платье выбрала Агата. Особенноучитывая повод – презентация свадебных нарядов. Эпатирующий образ и если цельбыла удивить, то она достигнута. С точки зрения фасона – платье безусловно идетАгате. И в целом, образ скорее удачный. Но что-то мне подсказывает, чтолеопардовое платье с принтом долларов выбрали не ради красоты" – цитируетстилиста.