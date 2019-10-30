Актриса Агата Муцениеце выбрала экстравагантный наряд для
выхода в свет. Поклонники внешний вид звезды раскритиковали, а вот стилист
похвалил.
Актриса Агата Муцениеце выбрала экстравагантный наряд для
выхода в свет. Поклонники внешний вид звезды раскритиковали, а вот стилист
похвалил.
Накануне Агата Муцениеце посетила презентацию свадебных
нарядов от известного бутика. Актриса пришла на мероприятие в смелом образе.
Звезда
облачилась в платье с леопардовым принтом, рюшами на груди и поясом на талии.
Интересно, что перед наряда был украшен вставкой с изображением денежных купюр.Также у Агаты были черные босоножки на высоком каблуке. Звезда
предпочла завить кудри и сделать едва заметный макияж.
Поклонников выбор наряда крайне удивил. Кто-то
предположил, что артистка пытается скрыть беременности, другие назвали ее наряд
старушечьим.
"Агата, красотка))) ты беременна)))? Или мне показалось)?
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Для
бабушек!! 😂",
"мешковина какая то, реально портит фигуру, для бесформенных бабищ🤗", "Как бабушка", "О май гад, что за бабуля?" – раскритиковали звезду
обыватели.
29 Окт 2019 в 10:01 PDT
Между тем стилист Олеся
Чех , наоборот, поддержала. Эксперт назвала образ
удачным.
"Очень экстравагантное платье выбрала Агата. Особенно
учитывая повод – презентация свадебных нарядов. Эпатирующий образ и если цель
была удивить, то она достигнута. С точки зрения фасона – платье безусловно идет
Агате. И в целом, образ скорее удачный. Но что-то мне подсказывает, что
леопардовое платье с принтом долларов выбрали не ради красоты" – цитирует
стилиста.