Актриса Любовь Толкалина показала малыша, который появился в ее доме совсем недавно. Маленький котенок чувствует себя весьма неплохо.

Актриса Любовь Толкалина показала малыша, который появился в ее доме совсем недавно. Маленький котенок чувствует себя весьма неплохо.Толкалина остановила свой выбор на породе сфинкс. Известно, что таких котов заводят люди, испытывающие аллергию на кошачью шерсть, а также чистюли, не желающие всюду следовать за своими питомцами с пылесосом."У нас в семье пополнение!!! Ищем имя!!! какие идеи? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – спросила актриса у подписчиков. Поклонники артистки сразу же стали предлагать ей свои варианты имен для нового члена семьи. "Сфинкс", "Пацан – Богдан", "У нас Коко Шанель, мы ее обожаем!!! Удивительная порода и хиииитрааая!", "Какое милое создание. Я бы назвала Мия", – цитирует пользователей Сети .29 Окт 2019 в 8:50 PDTРанее Любовь Толкалина рассказал, как переживает утрату близкого человека. Женщина вспомнила своего коллегу.Болью от потери друга актриса поделилась на своей странице в социальной сети "Инстаграм". На памятном фото она позирует с артистом Дмитрием Марьяновым, с которым снималась в сериале "Личная жизнь следователя Савельева". О близких отношениях между коллегами говорит их поза – Любовь замерла в кадре, положив голову на плечо мужчины.