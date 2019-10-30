9 ноября на телеканале СУПЕР! стартует 12-серийное релиати-шоу Яна-супер. Жизнь самого известного продюсера страны, ее родных и друзей тут будет показана без глянца и ретуши. Скандалы, слезы, стычки, проблемы – что называется, богатые тоже плачут. Продюсирует же проект Ксения Собчак, которой к формату реалити-шоу не привыкать.

9 ноября на телеканале "СУПЕР!" стартует 12-серийное релиати-шоу "Яна-супер". Жизнь самого известного продюсера страны, ее родных и друзей тут будет показана без глянца и ретуши. Скандалы, слезы, стычки, проблемы – что называется, богатые тоже плачут. Продюсирует же проект Ксения Собчак, которой к формату реалити-шоу не привыкать.Судя по инстаграму Яны Рудковской, она, как Максим Петрович в грибоедовском "Горе от уме", не то на серебре, на золоте едала и сто человек к услугам. "Яна вышла из неблагоприятных условий, а ведет себя, как королева", – рассказала на презентации реалити-шоу Ксения Собчак."У нее с мужем сейчас все не очень хорошо, есть проблемы, – продолжает продюсер. – Не знаю, насколько корректно говорить об этом, не обсудив с Яной, но я знаю, что у них сейчас очень сложный момент".В проекте Яна рассказала и про знакомства с Евгением, и про конфликт с бывшим своим мужем. "Жена на 26 лет младше, чем Виктор Николаевич, – говорит Рудковская. – Последний же забрал у меня детей, спрятал их в Калмыкии и сказал им, что у них нет мамы. Представляете, каково это в 6 лет узнать, что у тебя нет мамы? Жестко, дико, мерзко до мозга костей!"После просмотра первой серии проекта, корреспондент "Дни.ру" спросил Яну, действительно ли ее сегодняшние семейные отношения переживают серьезный кризис и находятся на грани. "У нас, как и у любой семьи, есть разные этапы, – уверяет Яна. – Но мы настолько любим друг друга, что все сложные, проблемные моменты проходим достойной. А там уже будет видно"